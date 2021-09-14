Возобновляются полеты в Турцию и Египет из Мурманска

Из Мурманска можно будет улететь в Турцию и Египет. Фото: Олег ФИЛОНОК

Улететь в теплые края заграницу жителям Заполярья стало проще. Так, с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международного аэропорта "Мурманск".

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Правительства РФ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября.

Напомним: из Мурманска в Пермь с 26 сентября начнут летать самолеты. Стоимость билета составит 3449 рублей.

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