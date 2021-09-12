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Здоровье12 сентября 2021 13:35

Губернатор Мурманской области рассказал, когда откроются детские игровые комнаты

Андрей Чибис на "прямой линии" затронул тему ковидных ограничений
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Решение примут по истечении двух недель.

Решение примут по истечении двух недель.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на "прямой линии" на телеканале "Россия 24" рассказал о снятии ковидных ограничений в регионе. По его словам, масочный режим в Заполярье остается, а вот детские игровые комнаты и центры могут вскоре открыться.

- К счастью, сейчас не наблюдается роста заболевания коронавирусом, несмотря на то, что многие вернулись из отпусков. Детские игровые комнаты пока что не открыты, так как много детишек болеют штаммом коронавируса, который передается взрослым. Мы решили подождать две недели - если не будет существенного прироста заболеваемости, тогда сможет открыть детские комнаты, - объяснил Андрей Владимирович.

Напомним: Роспотребнадзор Мурманской области рассказал, как отличить грипп от коронавируса. У заболеваний есть схожие симптомы и отличные.

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