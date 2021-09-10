Роспотребнадзор Мурманской области рассказал, как отличить грипп от коронавируса

Оба недуга могут как не иметь симптомов, так и средне или тяжело протекать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор по Мурманской области накануне зимы рассказал, чем отличаются грипп и коронавирус, а чем похожи.

Что объединяет эти две болезни, так это пути передачи – преимущественно воздушно-капельный, хотя заразиться можно и через разные поверхности. Также оба недуга могут как не иметь симптомов, так и средне или тяжело протекать.

А вот в чем отличие?

- Вирус гриппа передается достаточно стремительно, в среднем инкубационный период составляет от нескольких часов до 1-2 дней. Больной гриппом является заразным для окружающих в основном в первые 3-5 дней заболевания. Инкубационный период при COVID-19 более продолжительный, в среднем он составляет 4-6 дней, может быть короче или длиннее. Распространять вирус больной COVID-19 может уже за 1-4 дня до появления симптомов, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Коронавирус чаще, чем грипп, протекает в тяжелой или критической форме. По последним данным, 15% случаев заболевания COVID-19 являются тяжелыми, в 5% случаев требуется искусственная вентиляция легких.

В случае с гриппом в зоне риска - пожилые люди и имеющие хронические заболевания. В случае с гриппом - дети и беременные женщины.

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