В Мурманске разрешили проводить концерты, спектакли и другие мероприятия

Зал должен быть заполнен не более чем наполовину. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области продолжают отменять ковидные ограничения, введенные из-за роста числа заболевших коронавирусом.

На последнем заседании оперштаба, которое состоялось 31 августа, было решено ввести послабления в культурной жизни.

- По предложению главного санитарного врача Мурманской области с 3 сентября в регионе будут частично сняты ограничения деятельности учреждений культуры. Дома и Дворцы культуры, театры и филармония смогут проводить зрелищные мероприятия, - сообщили в оперштабе.

Но возможно это будет только при соблюдении ограничений. Так, зал должен быть заполнен не более чем наполовину, должна соблюдаться «шахматная» рассадка, зрители должны быть в масках.

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