В Мурманской области сокращают число ковидных коек

В Центре специализированных видов медицинской помощи освободились "ковидные" помещения. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области стабилизируется ситуация с коронавирусом, поэтому число ковидных коек начинают сокращать. Так, меньше их стало в Центре специализированных видов медицинской помощи.

- У нас уменьшилось количество пациентов в стационарном отделении, поэтому появилась возможность сократить часть ковидных коек, и, что самое главное, врачи и помещения высвобождаются для оказания амбулаторно-поликлинической помощи. Уже увеличено число талонов к дерматовенерологам, - сообщил руководитель учреждения Аркадий Амозов.

На площади, которую больше не занимают пациенты с коронавирусом, разместится кабинет функциональной диагностики для пациентов центра СПИД и откроется Центр медицинской профилактики.

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