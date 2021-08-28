Кражу смартфона в торговом центре в Мурманске раскрыли по горячим следам

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - кража, ему грозит до 5 лет лишения свободы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Продавец торгового центра в Мурманске обратилась в полицию с заявлением о краже мобильного телефона. Как рассказала женщина, телефон у нее пропал на работе. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.
- В магазине северянка обслуживала покупателей, при этом свой личный гаджет оставила на прилавке без присмотра. Когда вспомнила про него, то обнаружила пропажу мобильного телефона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Сотрудники полиции на месте происшествия посмотрели записи с видеокамер и по горячим следам задержали похитителя. Им оказался 46-летний местный житель, который сознался, что украл телефон и собирался его продать.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража", ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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