Пятидневка в школах Мурманской области будет введена в 2021 году со второй четверти

Школьники Мурманской области перейдут на пятидневку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На "Прямой линии" губернатора Андрея Чибиса, состоявшейся 12 сентября, было озвучено, что школы региона перейдут на пятидневный режим работы.
На оперативном совещании в правительстве 13 сентября стали известны подробности этого решения.
- Это необходимо для того, чтобы освободить детей от повышенной нагрузки в субботу, дать им возможность для личного досуга и спортивных секций. Могут быть исключения по решению родительских комитетов. Пятидневная учебная неделя будет введена в этом году со второй четверти. Важно, чтобы учителя, получающие дополнительные деньги за субботу, не потеряли их. Должна быть тонкая настройка работы, - сообщил Андрей Чибис.
При этом некоторые школы региона уже перешли на пятидневку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор Мурманской области рассказал, как отличить грипп от коронавируса. У заболеваний есть схожие симптомы (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru