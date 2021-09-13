Пятидневка в школах Мурманской области будет введена в 2021 году со второй четверти

Школьники Мурманской области перейдут на пятидневку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На "Прямой линии" губернатора Андрея Чибиса, состоявшейся 12 сентября, было озвучено, что школы региона перейдут на пятидневный режим работы.

На оперативном совещании в правительстве 13 сентября стали известны подробности этого решения.

- Это необходимо для того, чтобы освободить детей от повышенной нагрузки в субботу, дать им возможность для личного досуга и спортивных секций. Могут быть исключения по решению родительских комитетов. Пятидневная учебная неделя будет введена в этом году со второй четверти. Важно, чтобы учителя, получающие дополнительные деньги за субботу, не потеряли их. Должна быть тонкая настройка работы, - сообщил Андрей Чибис.

При этом некоторые школы региона уже перешли на пятидневку.

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