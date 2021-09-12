В Мурманской области школы переведут на пятидневку

глава региона подчеркнул, что важно сохранить зарплату учителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школы Мурманска и области будут активно переводить на пятидневку. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис во время "прямой линии", отвечая на вопрос северян.

Он отметил, что в некоторых районах области такая учеба уже введена - там большинство школ уже не работают в субботу. При этом глава региона подчеркнул, что важно сохранить зарплату учителей, даже если уроков в выходной день не будет.

Напомним: в Кировске открыли спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Комплекс стал одним из лучших в стране.

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