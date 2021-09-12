В Мурманской области школы переведут на пятидневку

глава региона подчеркнул, что важно сохранить зарплату учителей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Школы Мурманска и области будут активно переводить на пятидневку. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис во время "прямой линии", отвечая на вопрос северян.
Он отметил, что в некоторых районах области такая учеба уже введена - там большинство школ уже не работают в субботу. При этом глава региона подчеркнул, что важно сохранить зарплату учителей, даже если уроков в выходной день не будет.
Напомним: в Кировске открыли спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Комплекс стал одним из лучших в стране.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2022 году в Мурманской области обновят четыре общественных пространства. Проекты по благоустройству воплотят в жизнь в Коле, Заозерске, Кировске и Полярных зорях (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru