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Общество12 сентября 2021 14:34

В Мурманской области школы переведут на пятидневку

В некоторых муниципалитетах большинство учебных учреждений уже не работают по субботам
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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глава региона подчеркнул, что важно сохранить зарплату учителей.

глава региона подчеркнул, что важно сохранить зарплату учителей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Школы Мурманска и области будут активно переводить на пятидневку. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис во время "прямой линии", отвечая на вопрос северян.

Он отметил, что в некоторых районах области такая учеба уже введена - там большинство школ уже не работают в субботу. При этом глава региона подчеркнул, что важно сохранить зарплату учителей, даже если уроков в выходной день не будет.

Напомним: в Кировске открыли спортивную школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Комплекс стал одним из лучших в стране.

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