В 2022 году в Мурманской области обновят четыре общественных пространства

Готовили концептуальные решения Центр городского развития Мурманской области, архитектурное бюро «ASADOV» и «М4». Фото: правительство МО

Четыре проекта из Мурманской области стали победителями пятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Изначально заявлялось пять проектов, четыре победили, а один стал финалистом. При этом конкуренция была большая - проекты выиграли среди 307 заявок из 73 регионов. Теперь время разрабатывать проектно-сметную документацию, к строительству приступят следующим летом. В Полярных Зорях продолжат работы на бульваре «Северное Сияние», в Заозерске приведут в порядок центральную городскую площадь, в Коле уделят внимание Советскому проспекту, в Кировске облагородят сквер и придомовые территории в микрорайоне Кукисвумчорр. Готовили концептуальные решения Центр городского развития Мурманской области, архитектурное бюро «ASADOV» и «М4». Основной целью конкурса было повысить привлекательность малых и исторических городов и поселений. - Мы приложим все силы, чтобы сделать удобные и качественные пространства, — подчеркнула министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

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