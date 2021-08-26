Четыре проекта по благоустройству в Мурманской области победили на всероссийском конкурсе

Финалистом стал Ковдор с проектом благоустройства улицы Чехова и сквера до улицы Баштыркова. Фото: Правительство Мурманской области

В Нижнем Новгороде на Форуме малых городов и исторических поселений озвучили результаты всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства. От Мурманской области было представлено пять проектов, в итоге четыре из них стали победителями.

Так, в Полярных Зорях продолжат благоустройство бульвара «Северное сияние», в Заозерске благоустроят городскую площадь на улице Ленинского Комсомола, в Коле обновят Советский проспект, а в Кировске - сквер в микрорайоне Кукисвумчорр.

Финалистом стал Ковдор с проектом благоустройства улицы Чехова и сквера до улицы Баштыркова.

- Все проекты-победители должны быть реализованы в Мурманской области во время строительного сезона в 2022 году с привлечением финансирования за счет средств федерального бюджета, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

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