Андрей Чибис: "Средний чек туриста в Мурманской области растет"

Председатель регионального комитета по туризму Александра Елисеева сообщил, что с 1 января по 31 июля этого года в регион приехали более 249 тысяч туристов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Туризм стал полноценной отраслью экономики Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис провел встречу с представителями туриндустрии региона.

- В настоящее время поток туристов в Мурманскую область растет, а также и тот туристический чек, который наши гости оставляют в регионе. Это дает очевидный стимул для появления новых глэмпингов, мини-отелей, туристических маршрутов, сервисов и так далее, – отметил Андрей Чибис. – Если мы посмотрим уровень загрузки, то сегодня, например, в Умбе или Териберке это практически 90%, а в Мурманске средняя загрузка отелей в августе держится примерно на уровне 70%.

В начале лета все мероприятия, в том числе и фестиваль, были отменены из-за неблагоприятной эпидобстановки, однако в августе культурную жизнь реанимируют: так, 21-22 августа состоится шестой Арктический фестиваль «Териберка».

Председатель регионального комитета по туризму Александра Елисеева сообщила, что с 1 января по 31 июля этого года в регионе побывало более 249 тысяч туристов.

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