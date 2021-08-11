Оперштаб Мурманской области назвал правила проведения ярмарок

Ближайшая ярмарка ожидается в Мурманске ко Дню знаний.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Оперативный штаб по коронавирусу в Мурманской области сообщил, по каких условиях в регионе можно будет проводить ярмарки.
Одно из главных условий - запрет на массовые развлекательные мероприятий.
- Также обязательно использование средств индивидуальной защиты посетителями и продавцами, торговые объекты должны быть расположены друг от друга на расстоянии, позволяющем обеспечить соблюдение посетителями социальной дистанции. Не реже 1 раза в четыре часа должна проходить обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, - пояснили в оперштаб.
Помимо этого посетители должны соблюдать масочный режим. Ближайшая ярмарка ожидается в Мурманске ко Дню знаний.
Напомни: ранее в регионе отменили ряд действующих ковидных ограничений.
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