Оперштаб Мурманской области назвал правила проведения ярмарок

Ближайшая ярмарка ожидается в Мурманске ко Дню знаний. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Оперативный штаб по коронавирусу в Мурманской области сообщил, по каких условиях в регионе можно будет проводить ярмарки.

Одно из главных условий - запрет на массовые развлекательные мероприятий.

- Также обязательно использование средств индивидуальной защиты посетителями и продавцами, торговые объекты должны быть расположены друг от друга на расстоянии, позволяющем обеспечить соблюдение посетителями социальной дистанции. Не реже 1 раза в четыре часа должна проходить обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, - пояснили в оперштаб.

Помимо этого посетители должны соблюдать масочный режим. Ближайшая ярмарка ожидается в Мурманске ко Дню знаний.

Напомни: ранее в регионе отменили ряд действующих ковидных ограничений.

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