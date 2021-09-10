В Кузреке устанавливают часовню-звонницу

Освятят звонницу в честь святителя Тарасия Константинопольского. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Кузреке идет строительство Сретенской церкви, рядом с которой устанавливают часовню-звонницу. Для этого в село прибыли специалисты фирмы "Вятский терем", которые собирают звонницу из цельного бруса. Освятят звонницу в честь святителя Тарасия Константинопольского.

- Участок под строительство был выделен Мурманской епархии, - пояснил редакции "КП"-Мурманск" Геннадий Попов, председатель Совета депутатов муниципального образования Терский район. - Финансирование идет за счет прихожан и епархии. Дело-то хорошее...

Исторически в Кузреке была церковь, стояла на той же стороне реки, но в другом месте, в советские годы она была утрачена.

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