В Мурманской области ухудшится погода

В регионе станет холоднее.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В начале следующей недели погода в Мурманской области резко ухудшится. Об этом сообщили в мурманском гидрометцентре.
- В период с 13 по 15 сентября ожидается относительно холодная, с обильными дождями и порывистым северным ветром погода, - уточнили синоптики.
А на этих выходных слишком уж холодно не будет. Так, 12 сентября Кольский полуостров окажется в области повышенного атмосферного давления, поэтому температура воздуха днем немного повысится, до +8+13 градусов, зато в ночное время ожидаются массовые заморозки.
К слову, сейчас температура воздуха у Заполярье типична больше для октября, чем для сентября.
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