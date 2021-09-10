Потепления не предвидится: в Мурманской области установилась октябрьская погода

Никаких существенных изменений в погоде в ближайшие дни не ожидается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой осенью жители Заполярья остались без "бабьего лета". Как сообщили в паблике "Погода в Мурманске", средняя температура первых 9 дней сентября больше подходит для последней декады этого месяца, а порой и для начала октября.

- Никаких существенных изменений в погоде в ближайшие дни не ожидается: арктическая воздушная масса продолжит держать власть и конца этому пока не видно. Температура будет оставаться примерно в тех же рамках (днем +6...+8, лишь в воскресенье, 12 сентября, есть уникальная возможность впервые за полмесяца добраться до +10), по ночам +3...+5, при прояснениях температура будет падать ближе к нулю, на окраинах и в пригородах все также возможны заморозки, - рассказали в паблике.

Если такая глубокая осень сохранится, то через неделю-две это не будет казаться чем-то аномальным, а постепенно войдет в норму. Что ж, пора доставать теплые пальто и куртки.

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