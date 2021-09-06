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Дом. Семья6 сентября 2021 16:33

"Бежали так, будто кросс сдавали": жители Мурмашей встретили волка в районе старого аэродрома

Хищник появился без звуков и шорохов
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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На хищника сначала наткнулся водитель, затем хищника встретили две подруги, которые гуляли со своими собаками.

На хищника сначала наткнулся водитель, затем хищника встретили две подруги, которые гуляли со своими собаками.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Жители Мурмашей предупреждают северян о волке, который бродит в районе старого аэродрома. 4 сентября животное встретил водитель. Серый, испугавшись машины, скрылся в лесу. На следующий день на хищника наткнулись две подруги, которые гуляли со своими собаками. Те быстро почуяли неладное.

- Мы пошли на поле бывшего аэродрома. Ближе к лесу спустили поводки. Все было нормально - собаки играли, и мы наслаждались прогулкой. Но вдруг я поднимаю взгляд на свою 7-месячную собаку, которая резко застыла, увидев волка. Подруга свою собаку успела пристегнуть, а я нет. Мой пес погнал зверя в лес. Я думала, что больше я никогда свою собаку не увижу! К счастью, две спортсменки, которые гуляли рядом, помогли поймать моего испуганного добермана. Мы вчетвером, бежали так, как будто кросс сдавали, - рассказала в паблике "Мурмаши" северянка Елена Миллер.

По словам женщины, волк появился без звуков и шорохов, стоял в паре шагов от них.

- Это очень страшно! Я хотя бы кричать начала, а у подруги перехватило дыхание от страха. Пока спасала свою собаку, я не оборачивалась назад. А вот подруга повернулась. Она сказала, что волк вышел из леса потом и смотрел нам в след. Взгляд у него был холодный и спокойный, сам он большой и красивый. Его не спутать с собакой никак! Я уверена их там стая, так как моя собака пол леса облаяла. Нужно быть предельно осторожными и внимательными! - отметила женщина.

Местные жители говорят, что это не первый раз, когда волки выходят в район поселка.

В Мурмашах встретили волка
Автор: Иван Пережогин/ vk.com/murmashi_official

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