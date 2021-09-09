Пытавший ограбить банк в Кандалакше пошел на это из-за долгов

Мужчина решил ограбить банк от безденежья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 8 сентября в Кандалакше вооруженный мужчина зашел в банк и, угрожая, пистолетом, стал требовать у кассиров передать ему деньги. Сотрудники успели нажать тревожную кнопку.

Пока к банку ехали сотрудники Росгвардии, обезоружить преступника пытались сотрудники ЧОПа.

- Подозреваемым в разбое оказался ранее несудимый житель города Ковдора 1968 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что на разбой его толкнули многочисленные долги. Полицейские установили, что пистолет, который злоумышленник использовал в качестве оружия, является выхолощенным и непригоден для стрельбы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он закон не нарушал.

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