В Кандалакше мужчина с пистолетом и шокером пытался ограбить банк

Мужчина с пистолетом ворвался в банк и стал требовать деньги.
Фото: Василий Вахрин
8 сентября в Кандалакше вооруженный мужчина ворвался в здание "Россельхозбанка" и попытался его ограбить. При себе он имел пистолет и электрошокер.
Сотрудники банка успели нажать тревожную кнопку, и на место прибыли сотрудники Росгвардии.
- Задержав подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны выяснили у представителя частной охранной организации, что 53-летний местный житель пришел в офис одной из финансовых организаций и потребовал от персонала передать ему денежные средства, - уточнили в Росгвардии по Мурманской области.
До приезда росгвардейцев охранник пытался остановить грабителя.
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