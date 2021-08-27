В Коле грабитель с ножом и в балаклаве ограбил салон связи

Из кассы было похищено более 42 тысяч рублей, стоимость украденных телефонов владелец оценил в сумму более 115 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Салон связи в Коле подвергся вооруженному разбою.

Так, в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина. Он рассказал, что днем на салон связи совершено вооруженное разбойное нападение.

- В офис вошел мужчина в шапке-балаклаве. Он выхватил нож и стал им угрожать, требуя отдать деньги из кассы. Сначала злоумышленник забрал наличные из кассы, а после шесть мобильных телефонов с витрины, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В итоге из кассы было похищено более 42 тысяч рублей, стоимость украденных телефонов владелец оценил в более чем 115 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось выйти на след грабителя. Им оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за аналогичное преступление.

- При личном досмотре полицейскими у задержанного обнаружены и изъяты один мобильный телефон и 22 тысячи рублей, – сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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