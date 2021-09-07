Стали известны подробности ночного избиения женщины в Мурманске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ночь с 5 на 6 сентября в Мурманске в больницу увезли женщину, которую избили у торгового центра «Флагман» в Первомайским округе.
Изначально сообщалось, что на северянку напали подростки. Однако в полиции, куда обратилась избитая, это не подтвердили.
- В настоящее время установлено, что между женщиной и мужчиной произошел конфликт, в результате которого последний нанес телесные повреждения женщине. Информация об участии в конфликте несовершеннолетних не соответствует действительности, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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