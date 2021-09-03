Житель Североморска до смерти избил 83-летнего пенсионера

По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Фото: vk.com/sumurm

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ в отношении 32-летнего жителя Североморска, который убил пожилого мужчину.

В ночь с 17 на 18 августа этого года злоумышленник в квартире на улице Сизова в Североморске до смерти избил 83-летнего пенсионера, отца своей сожительницы, с которым поругался. Осознав, что натворил, он сам вызвал бригаду скорой помощи, однако прибывшие на место происшествия медики не успели спасти северянина.

- Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей. Житель флотской столицы признал свою вину и пояснил, что причиной его действий стали бытовые ссоры с пожилым человеком, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Мурманска приговорили к 6 годам лишения свободы за убийство матери. Мужчина вонзил нож в бедро северянке, задев крупный кровеносный сосуд (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru