Первые 10 километров дороги на Териберку сданы после реконструкции

Реконструкция дороги на Териберку началась в 2020 году. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2020 году началась долгожданная реконструкция дороги на Териберку, в порядок начали приводить 0-10 километры автоподъезда к селу. 27 августа этого года подрядчик завершил работы.

Как сообщили в Мурманскавтодоре, теперь по этому участку можно ехать со скоростью до 80 км/ч, ширина полотна составляет 10 метров, проезжей части - 6 метров, вместо гравия - асфальтобетон, что делает дорогу безопаснее.

- Ввод объекта в эксплуатацию состоится после заключения регионального государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов. До момента ввода объекта в эксплуатацию, на участке автодороги открыто рабочее движение транспортных средств, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Дорогу будут реконструировать и дальше, сейчас идет разработка проектов на участки 10-20 и 20-35 километры.

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