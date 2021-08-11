Необычный этап ремонта дороги на Териберку сняли на видео

После такого процесса дорога, которая обычно вызывает ужас у водителей, которым приходится по ней ехать, и правда стала лучше. Фото: Скриншот видео

Ремонт дороги на Териберку идет вовсю, и порой рабочие используют не совсем тривиальные приемы.

В Instagram «Дорожники Териберки» появилось видео, как грейдер равняет грунт обычным колесом от большегрузов: спецмашина тащит его за собой, убирая неровности.

После такого процесса дорога, которая обычно вызывает ужас у водителей, которым приходится по ней ехать, и правда стала лучше.

Напомним: весной направление основательно попортили паводковые вода и большегрузы, стоимость ремонта повреждений оценили в 95 миллионов рублей.

Сейчас уже почти закончен первый этап реконструкции - участок автоподьезда к Териберке.

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