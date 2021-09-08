Трагедия с перевернутым судном в бухте Долгая Щель могла случиться из-за накатной волны

Судно могло опрокинуться из-за волны. Фото: транспортная прокуратура

7 сентября в Печенгском округе, у бухты Долгая Щель, произошла трагедия. Напомним: в море перевернулся катер, на борту которого находились пять человек. Двух из них нашли мертвыми, поиски остальных рыбаков продолжаются.

В мурманском гидрометцентре нам рассказали, что в день, когда произошло ЧП, погода в Баренцевом море была благоприятная - ни ветра, ни ветровых волн. Однако влияние погодных условий не исключается.

- Могла быть накатная волна, потому что накануне, 4 и 5 сентября, море штормило - порывы достигали 20 метров в секунду. Такие волны способны раскачать судно и опрокинуть его. Возможно, катер развернуло кормой к волне, - поделилась с "КП-Мурманск" начальник мурманского Елена Сиеккинен.

На данный момент поисками людей занимаются 74 спасателя, привлечены вертолеты.

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