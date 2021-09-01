Личность утонувшего в озере Большой Вудъявр установили

Точная причина смерти пока не установлена. Фото: vk.com/sumurm

27 августа рыбачившие на озере Большой Вудъявр северяне нашли в воде труп. На место сразу приехали сотрудники полиции и спасатели, которые вытащили тело на берег, а также обследовали прибрежную линию и нашли одежду утопленника.

- Личность мужчины установлена, им оказался житель Кировска, 1976 года рождения. На озеро он отправился один на рыбалку, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Точная причина смерти пока не установлена, по предварительной версии, мужчина утонул.

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