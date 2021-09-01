В озере Большой Вудъявр нашли труп мужчины

Труп нашли очевидцы и вызвали полицию и спасателей. Фото: vk.com/szrpso

27 августа спасателям поисково-спасательного подразделения "Кировск" поступило сообщение, что в озере Большой Вудъявр рыбаки нашли труп.

- Прибыв на место, спасатели разыскали тело мужчины, доставили на берег, где передали сотрудникам правоохранительных органов. Также было оказано содействие в осмотре острова и противоположной береговой линии, где были найдены предметы одежды, - уточнили в Северо-Западном РПСО.

Проводится доследственная проверка.

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