Еще одного пассажира с перевернувшегося катера в Печенгском районе нашли мертвым

Два пассажира катера погибли, один выжил, еще двух ищут. Фото: Мурманская транспортная прокуратура

7 сентября в 10.00 из Лиинахамари к бухте Долгая Щель вышел катер, на борту которого находились пять человек. Около 18.00 того же дня судно нашли на берегу, рядом с ним находился один из пассажиров. После было найдено тело еще одного человека.

Поиски людей с катера велись всю ночь, привлекался вертолет. Сейчас в поисково-спасательной операции задействовано около 70 человек.

- Найдено тело третьего погибшего, - сообщил источник "КП"-Мурманск".

Продолжаются поиски еще двух человек.

Напомним: по факту случившегося возбудили уголовное дело.

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