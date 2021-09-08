В Мурманской области наращивают группировку спасателей для поисков рыбаков с перевернувшегося катера

Группировка увеличилась до 74 человек. Фото: скрин видео

Вечером 7 сентября в Печенгском районе у бухты Долгая Щель перевернулся катер, на борту которого находились пять человек. Один пассажир выжил, остальных ищут. Известно, что судно выходило в море для ловли рыбы.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, сейчас идет наращивание группировки спасателей, участвующей в поиске пострадавших.

- Группировка увеличилась до 74 человек, 20 единиц техники. К поисковым работам были привлечены вертолеты Ка-32 МЧС России и МИ-8 ФКУ «Северо-Западный АПСЦ», - уточнили в спасательном ведомстве.

Также в операции задействованы спасатели МАКАСЦ, отряды «Центроспас» и «Лидер» МЧС России (28 человек, в том числе 14 водолазов, 8 единиц техники, в их числе 4 плавсредства). Водолазная группа укомплектована барокомплексом.

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