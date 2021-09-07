Учения в Мурманской области: на круизном лайнере «Принцесса Анастасия» потушили пожар

За практической частью зрители наблюдали с борта теплохода «Клавдия Еланская». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

7 сентября в Мурманской области начались межведомственные опытно-исследовательские учения. Практическая часть состоялась в акватории Кольского залива у строящегося Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Здесь, по легенде, горел круизный лайнер «Принцесса Анастасия», и несколько человек получили травмы, в том числе один пострадал так, что с борта судна его пришлось эвакуировать вертолетом.

За практической частью зрители наблюдали с борта теплохода «Клавдия Еланская». На их глазах пассажиров лайнера посадили в спасательные лодки, причем у одной из них «сломался» мотор, поэтому несколько человек оказались в воде. После того, как их спасли, к «Принцессе Анастасии» поспешили суда тушения «Часовой» и «Микула».

- По итогам учений можно поставить оценку «отлично». В наших людях мы не сомневались, но было опасение насчет того, как сработает техника. Но она не подвела, - отметил заместитель министра МЧС России Статс-секретарь Алексей Серко.

Учения важны для Мурманской области тем, что были отработаны схемы поведения, если в Арктике случится ЧС. В регионе находятся 143 опасных объекта, в числе которых много промышленных площадок.

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