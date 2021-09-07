В Мурманской области начались межведомственные опытно-исследовательские учения

В рамках учений пройдет несколько практических операций.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
7 сентября в Мурманске открылись межведомственные опытно-исследовательские учения по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Мурманске.
- Такие масштабные учения проводятся впервые. Министром поставлены 12 задач. Жители Мурманской области могут спать спокойно - в регионе достаточно сил для реагирования на чрезвычайные ситуации. Почему учения опытно-исследовательские - некоторые задачи мы никогда не делали, - отметил заместитель министра МЧС России Статс-секретарь Алексей Серко.
В рамках учений пройдет несколько практических операций, например, по ликвидации ЧС на кораблях.
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