В Мурманской области начались межведомственные опытно-исследовательские учения

В рамках учений пройдет несколько практических операций. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

7 сентября в Мурманске открылись межведомственные опытно-исследовательские учения по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Мурманске.

- Такие масштабные учения проводятся впервые. Министром поставлены 12 задач. Жители Мурманской области могут спать спокойно - в регионе достаточно сил для реагирования на чрезвычайные ситуации. Почему учения опытно-исследовательские - некоторые задачи мы никогда не делали, - отметил заместитель министра МЧС России Статс-секретарь Алексей Серко.

В рамках учений пройдет несколько практических операций, например, по ликвидации ЧС на кораблях.

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