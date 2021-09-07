Такой филиал в Мурманской области был, но был закрыт. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области может появиться филиал института МЧС. Об этом стало известно на полях межведомственного опытно-исследовательского учения по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Мурманске.

- Такой филиал в Мурманской области был, но был закрыт - причины на это были веские, - сообщил заместитель министра МЧС России Статс-секретарь Алексей Серко.

Он отметил, что речи о том, что филиал появится однозначно, пока нет. Но идею проработают вместе с правительством Мурманской области, так как спрос на кадры в Арктике есть.

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