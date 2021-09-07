В Мурманске волонтеры спасают чудом выжившую после пожара собаку

После выписки из клиники песику будут искать новых хозяев. Фото: vk.com/murmanpriut

5 сентября в Мурманске на улице Бочкова произошел серьезный пожар в квартире девятиэтажного дома, который унес жизнь северянки. Как оказалось, у хозяйки квартиры остался питомец - собака чудом смогла выжить и теперь ее спасают волонтеры.

- Когда приехали пожарные, хозяйка квартиры, немолодая женщина, уже была мертва. К ужасу, никто из соседей не попросил спасателей поискать в квартире собаку. А она, очень старенькая, крошечная, больная осталась чудом жива и выползла на порог квартиры спустя сутки после пожара! - сообщили в приюте для бездомных животных в Мурманске.

Сейчас напуганная и совершенно потерянная собака в тяжелом состоянии в боксе с кислородом под капельницей. Прогноз очень осторожный - на лицо отравление угарным газом и серьезные проблемы с сердцем.

Зоозащитникам нужна финансовая помощь в лечении пострадавшего животного. Также после выписки из клиники песику будут искать новых хозяев. Те, кто может помочь в собачьей беде, могут обратиться к Оксане Анчишкиной: 8921 271 93 93

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