В отношении жителя Полярных Зорь, выкинувшего собаку с 8-го этажа, возбудили уголовное дело

Живодеру из Полярных Зорь грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

30 августа в Полярных Зорях очевидцы на улице Ломоносова стали свидетелями безобразного поступка. Один из жильцов дома № 1/1 выкинул из окна на восьмом этаже четырехмесячного щенка. Собака погибла.

С помощью свидетелей полиция быстро нашла злоумышленника.

- В отношении 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Жители Полярных Зорь возмущены поступком мужчины и просят наказать его по всей строгости закона.

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