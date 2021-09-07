В Мурманске при пожаре в доме на улице Бочкова погибла женщина

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/spasinfo51

Вечером 5 сентября в Мурманске произошел серьезный пожар - загорелась квартира в доме на улице Бочкова.

- В 21.36 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: улица Бочкова, дом №8. Произошло возгорание в квартире девятиэтажного жилого дома. В результате происшествия сгорела кухонная мебель, телевизор, обшивка потолка. Квартира закопчена по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Как уточнили "КП-Мурманск" в следкоме, языки пламени унесли жизнь человека.

- Следователи проводят процессуальную проверку по факту смерти женщины при пожаре. Устанавливается личность погибшей и обстоятельства произошедшего, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

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