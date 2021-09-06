В Мурманской области отопление дали в 6 489 домов

В Мурманской области еще не во всех домах появилось отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в Мурманске начался отопительный сезон. При этом стартовал он до того, как его должны были начать по нормативу.

Напомним: на то, чтобы батареи стали горячими, всем ответственным дают пять дней. Если и после этого срока отопления нет, надо жаловаться. Первое звено в этой цепи - управляющая компания, затем уже ГЖИ и т.д. Куда звонить, если в квартире холодно, читайте здесь.

О том, как начался отопительный сезон в регионе, на оперативном совещании сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

- Всего отопление должны дать в 6539 многоквартирных домах, по данным на 20.00 5 сентября, подключили к нему 6489 домов, - рассказал профильный министр.

Больше всего домов без отопления в Мурманске - 18, в Кировске и Мончегорске - по одному, в Североморске - 5, в Кандалакше - 4. Причины разные: где-то завершается ремонт сетей по программе капремонта, где-то - прорывы.

Алексей Лыженков уточнил, что, по данным ГЖИ, паспорта готовности к отопительному сезону получили 6365 домов из 6617.

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