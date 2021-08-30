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Общество30 августа 2021 17:04

Отопление в жилые дома Мурманска начнут давать с 1 сентября

Нужное для этого постановление уже готово
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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С 1 сентября в Мурманске начнется отопительный сезон.

С 1 сентября в Мурманске начнется отопительный сезон.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В квартирах мурманчан станет тепло уже на этой неделе. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Никора.

- Городской администрацией было принято решение начать отопительный сезон с 1 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время. Так что, дорогие мурманчане, скоро в наших домах наконец-то будет тепло! - сообщил Евгений Никора.

Напомним: на оперативном совещании глава региона распорядился не ждать норматива, при котором начинается отопительный сезон.

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