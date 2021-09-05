Андрей Чибис о сквере "Снежный" в Снежногорске: "Это позорище!"

Сдать "Снежный сквер" должны к концу сентября. Фото: правительство Мурманской области

4 сентября состоялась рабочая поездка Андрея Чибиса в ЗАТО Александровск, в том числе в Снежногорске он проверил ход работ по благоустройству "Снежного сквера".

В 2020 году проект стал финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории до 20 тысяч жителей. На него выделили 56 миллионов работ. Увиденным глава региона остался недоволен - ход работ сильно отстает от графика. Помимо этого делается зона отдыха с явными глазу нарушениями.

- А что вы стоите и докладываете, что все хорошо? Это позорище просто! Я крайне возмущен ситуацией во сквером "Снежный", - обрушился с критикой на руководство города Андрей Чибис.

Перед его приездом рабочие на объекте стали работать активнее, чтобы хоть как-то привести его в порядок, например, занялись плиткой перед местным ДК. Однако выглядит все это все равно удручающе, хотя сдать сквер должны в конце этого месяца. Поэтому губернатор не исключил кадровые изменения, как это было с Семеном Кауровым, который лишился своего кресла после недовольства руководством области по части благоустройства в муниципалитете.

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