В Мурманске объявили конкурс на создание памятника строителям

Строитель - это мирная, созидательная профессия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Памятник строителям в Мурманске задумала поставить инициативная группа. На самом деле в городе уже есть памятник военным строителям, которые работали и защищали Родину в годы войны. Находится он на улице Профсоюзов. Сейчас же речь идет о памятнике строителям всех поколений.

- А хочется, чтобы был мемориал людям мирного труда. Потому что это мирная, созидательная профессия, - рассказал Николай Бережной, почетный житель Мурманска.

Для создания памятника нужно провести конкурс, и условия первого этапа размещены на сайте администрации города, скачать документы можно по этой ссылке: https://www.citymurmansk.ru/img/all/1289__konkurs.zip. Конкурс проводится до 9 ноября.

Вторая задача, которую надо решить - это выбор места установки памятника. Сейчас самое знаковое место - на улице Софьи Перовской, д. 17. Там в свое время располагалось очень много трестов, на здании висит очень много памятных досок. Но само место не очень удобное - памятник встанет сразу под окнами первого этажа. Еще инициативная группа предложила сквер на улице Воровского, и перекресток у кинотеатра "Мурманск".

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