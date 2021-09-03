Ирину Лиморенко из Мурманска нашли мертвой в квартире

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: "МурманСпас"

33-летнюю мурманчанку Ирину Лиморенко нашли мертвой в собственной квартире. Об этом "КП-Мурманск" сообщили в следственном комитете региона. Напомним: женщину искали с 11 августа, когда она ушла из дома на улице Лобова.

- Телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле северянки не зафиксировано. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: стали известны подробности смерти в лесу 24-летнего жителя Мурманска. Следователи завершили процессуальную проверку.

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