Пропавшую Ирину Лиморенко из Мурманска нашли мертвой

Фото: Мурманспас
Ирину Лиморенко искали с 11 августа в Мурманске. Ей было 33 года, и она ушла из дома по улице Лобова 1 в неизвестном направлении. Вчера вечером отряд Мурманспас сообщил, что девушку нашли, но она погибла.
«Искренние соболезнования родным и близким», - написали администраторы группы.
Подробности обнаружения девушки пока не сообщаются.
Редакция "КП-Мурманск" присоединяется к соболезнованиям родным и близким.
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