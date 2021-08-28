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Общество28 августа 2021 12:36

Пропавшую Ирину Лиморенко из Мурманска нашли мертвой

Девушка исчезла 11 августа
Вера СЛОНСКАЯ
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Фото: Мурманспас

Фото: Мурманспас

Ирину Лиморенко искали с 11 августа в Мурманске. Ей было 33 года, и она ушла из дома по улице Лобова 1 в неизвестном направлении. Вчера вечером отряд Мурманспас сообщил, что девушку нашли, но она погибла.

«Искренние соболезнования родным и близким», - написали администраторы группы.

Подробности обнаружения девушки пока не сообщаются.

Редакция "КП-Мурманск" присоединяется к соболезнованиям родным и близким.

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