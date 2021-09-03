В Мурманске улицу Марата залило кипятком

Пешеходов и водителей просят быть осторожными. Фото: vk.com/city51ru

С началом отопительного сезона на Мурманск обрушились коммунальные аварии. Так, улицу Марата в районе дома № 6 залило кипятком. Об этом сообщили в паблике "Сity 51". Откуда там взялся кипяток, пока что неразгаданная тайна. В управляющей компании молчат.

А тем временем горячая вода полилась на проезжую часть. На фоне старых "деревяшек" выглядит, конечно, эффектно.

Пешеходов и водителей просят быть осторожными.

Напомним: в квартире в Молочном в пятый раз прорвало трубу с кипятком. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. А в Мурманске на улице Профсоюзов обрушился потолок.

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