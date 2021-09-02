Уже в пятый раз: в квартире в Молочном прорвало трубу с кипятком

Как уточнила местная жительница, слесарь приходит почти каждый раз пьяный. Фото: скрин видео

Вслед за протекшей крышей мурманского детсада и обрушенного потолка на улице Профсоюзов, коммунальная история приключилась в Молочном. Там в квартире дома № 7 на улице Гальченко протекает труба, которую никак не могут починить. В один «прекрасный» момент полило как из ведра.

- Мне сказали поменять трубы перед отопительным сезоном, что я и сделала. Но это не помогло – трубу в четвертый раз прорвало, хлестала черная горячая вода. Подпортились вещи, матрасы, постель, - рассказала местная жительница Анастасия Еремина. - В этой комнате спят дети, а если рванет ночью кипятком? Когда ливануло, я успела за считанные секунды вывести детей из комнаты.

Как уточнила Анастасия "КП-Мурманск", слесарь приходит почти каждый раз пьяный и наверняка поэтому не может выполнить свою работу качественно.

Этим инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. В частности, проверку начала прокуратура.

- Прокуратура Мурманской области организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ в связи с прорывом трубы теплоснабжения в квартире жительницы поселка Молочный, где кроме женщины проживают дети, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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