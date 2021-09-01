В детском саду Мурманска из-за сильных дождей протекла крыша

Пятно уже почти высохло. Фото: vk.com/murmanskgroup

В последний день лета на Мурманск обрушился сильный ливень, который затопил несколько дворов, а лестницы превратил в водопады. Также из-за дождя протекла крыша в детском саду №7, что расположен на проспекте Ленина.

Как рассказали "КП-Мурманск" в дошкольном учреждении, кровля давно требует ремонта.

- Образовалось сырое пятно на стене, на данный момент оно уже практически высохло. В комитет по образованию Мурманска мы обращались и говорили, что крыша старая, шифер требует замены. Ждем финансирования. Возможно, ремонт будет в следующем году, - сообщила нам заведующая детским садом Марина Ордовенко.

Тем временем в администрации города решают возникшие после дождей проблемы. На дежурство выведена водооткачивающая техника, «Управление дорожного хозяйства» работает в усиленном режиме.

Северян просят отнестись с пониманием к неудобствам, на устранение последствий потребуется время.

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