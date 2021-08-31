В центре Мурманска водитель BMW окатил пешеходов водой из лужи

Автомобилист поддал газу сразу после того, как загорелся зеленый сигнал светофора. Фото: скрин видео

31 августа в Мурманске прошел сильный ливень, чем воспользовался один из автомобилистов, решив "поразвлечься".

Так, на улице Капитана Егорова водитель BMW, остановившись на светофоре, поддал газу сразу после того, как загорелся зеленый свет. Тем самым он умышленно окатил водой из лужи стоявших на остановке людей, после чего скрылся. Инцидент, возмутивший северян, засняли на видео.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области, в подобных случаях пешеходам стоит обращаться в суд, записав номер и марку автомобиля. Лучше если будут видео и свидетели. Но еще придется доказать, что водитель причинил ущерб намеренно. Если получится, то его привлекут к ответственности по статье "Мелкое хулиганство", которая сулит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток.

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