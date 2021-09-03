Стали известны подробности смерти в лесу 24-летнего жителя Мурманска

Уголовное дело после случившегося возбуждать не стали. Фото: vk.com/sumurm

Следователи завершили проверку по факту смерти 24-летнего жителя Мурманска Михаила Городко. Напомним: молодой человек пропал 18 июля, а спустя пару недель его нашли мертвым в лесополосе на улице Достоевского. Телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было.

Стало известно, что уголовное дело после случившегося возбуждать не стали.

- Смерть мурманчанина не носит криминальный характер, - сообщила "КП-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Молодой человек сам принял решение расстаться с жизнью.

Напомним: личность утонувшего в озере Большой Вудъявр установили. Тело в воде нашли рыбаки.

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