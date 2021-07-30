Пропавшего 24-летнего жителя Мурманска нашли мертвым в лесополосе

Следователи опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: "МурманСпас"

18 июля из дома на улице Подстаницкого в Мурманске ушел 24-летний Михаил Городко. К сожалению, северянина обнаружили мертвым - его тело нашли прохожие в лесополосе через дорогу от дома № 24 на улице Домостроительной, о чем сообщили в правоохранительные органы.

- Прибывший на место происшествия следователь осмотрел тело. Телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Личность погибшего установлена - им оказался местный житель, 1997 года рождения, - уточнила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Следователи опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего. Для выяснения причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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