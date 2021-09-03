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Дом. Семья3 сентября 2021 11:09

Мать спасенных возле детского сада в Мурманске щенков погибает от мастита

Неравнодушных северян просят о помощи
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Зоозащитники просят северян помочь, пока не стало поздно.

Зоозащитники просят северян помочь, пока не стало поздно.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Семь щенят, который оказались замурованные под гаражом возле детского сада в Мурманске, уже спасены и отправились жить в Петрозаводск. Однако их матери повезло гораздо меньше - собака заболела маститом и может погибнуть. Ее хотели забрать вместе с малышами, но по какой то причине делать этого не стали.

- Спасли семерых, но теперь умирает в страшных муках мать! Можно было бы собаку в ЦВСЖ забрать, чтобы ее вылечили и стерилизовали там. Очень жаль осознавать то, что собака умрет, так и не дождавшись помощи, - рассказали о случившемся в группе помощи бездомным животным "Путеводная звезда".

Зоозащитники просят неравнодушных северян помочь, пока не стало поздно. Возможно, кто-нибудь сможет договориться с мурманским ЦВСЖ, чтобы собаку забрали.

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