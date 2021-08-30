Изувечивших котенка живодеров из Колы не привлекут к уголовной ответственности

Живодеры засняли свой жесткий поступок на видео. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции завершили проверку по факту жестокого обращения с животным, произошедшем в Коле. Напомним: на прошлой неделе двое подростков изувечили котенка - сломали кости, утопили и оторвали ему голову. Живодеры засняли свой невероятно жесткий поступок на видео и выложили в Интернет.

Как оказалось, уголовное дело в отношении школьников возбуждать не стали.

- Полицейские установили двух несовершеннолетних - 13 и 15 лет, причастных к совершению противоправного деяния. Следственные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как дети не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Стражи порядка готовят материалы в суд о решении вопроса о направлении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за совершение общественного опасного деяния.

Известно, что раньше на учете по делам несовершеннолетних подростки не стояли.

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