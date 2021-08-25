Детеныши пищали, мать сходила с ума: В Мурманске на территории детского сада откапывали замурованных щенков

На животных вызвали службу отлова. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Мурманске проблема бездомных животных продолжает оставаться животрепещущей. Так, на днях на территории детского сада №18, что находится на улице Копытова, произошла беда со щенками.

Как оказалось, новорожденных малышей замуровали под гаражом. Потомство принесла местная бродячая собака, а проход к детенышам ей закрыли.

- Собака родила щенков под хозяйственным гаражом, который относится к территории дошкольного учреждения. Это произошло около трех недель назад. Эпизодически прохожие видели мать щенят – она не контактная, людей сторонится. Подкармливали ее. Затем собака стала лазать под гараж и вскоре ей закрыли проход бетонными блоками. Люди это увидели и разобрали заграждения. Затем ситуация повторилась, - рассказала нам очевидица случившегося Елена, которая живет неподалеку.

Спустя несколько дней бетонные блоки снова появились в месте лаза. Их разобрали во второй раз. А 23 августа, проходя мимо, Елена заметила, что стена гаража основательно закрыта бетонными плитами и все присыпано грунтом.

- Вечером я услышала, что пищат щенки и увидела собаку, которая беспокойно старается прокопать путь к ним. Мы стали все эти нагромождения убирать, чтобы освободить проход, - отметила женщина. – Это просто живодерство!

После этого северянка долгое время пыталась связаться с руководством детского сада, но ей никто не отвечал. Поэтому пришлось поднимать общественный резонанс.

Щенков закапывали несколько раз. Фото: Мария Шипулина

Сотрудники дошкольного учреждения после случившегося все же связались с Еленой. По их словам, никто не знал о том, что под гаражом находятся щенки.

- Мы только 25 августа узнали, что там щенки есть, потому что рядом тарелки стояли. До этого дворник видел ямы, которых быть не должно, поэтому закладывал их. Собаку звали – никто не вышел. У нас дети на территории гуляют, мы не можем пренебрегать безопасностью, - пояснила «КП-Мурманск» заведующая детским садом №18 Лариса Бутяйкина. - Сейчас лаз для собаки открыли, а воспитателей попросили не гулять там с детьми.

Известно, что мать-собаку ранее уже забирала служба отлова, однако по непонятным причинам ее не стерилизовали и выпустили. Пока что собачье семейство оставили в покое, прохожие подкармливают хвостатых.

На этот инцидент уже обратили внимание надзорные органы – прокуратура и комитет по образованию Мурманска. Также вызвали службу отлова животных. Дальнейшая судьба маленьких хвостиков и их мамы остается под вопросом.

Те, кто может помочь с передержкой хвостатых, могут обратиться к Марии Шипулиной.

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