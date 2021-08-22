В Мончегорске медведь перевернул мусорный бак

Мишка не боится собак и настойчиво открывает контейнер. Фото: скриншот

Житель Мончегорска разместил в соцсетях видео, на котором совершенно бесстрашный медведь переворачивает мусорный контейнер. По данным записи, его сделали еще в в июле, но в сети замелькало сейчас. Автор видео Павел Кондратьев прислал его в редакцию ТВ-21.

На видео видно, что косолапый совершенно не боится собак, обнюхивает мусорный бак, залезает на него и в конечном итоге переворачивает. Испугавшись грохота, он сбегает.

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